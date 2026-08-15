Trovato cadavere di un 45enne in strada, colpito più volte con un cacciavite

La scorsa notte è scoppiata una rissa in via Costante Girardengo allo Zen di Palermo. I sanitari del 118 e i carabinieri intervenuti dopo una telefonata hanno trovato un uomo di 45 anni morto per strada. Colpito in diverse parti del corpo da un oggetto contundente, forse un cacciavite. E’ morto così Vito Genovese, incensurato, trovato ormai cadavere in strada nel quartiere popolare Zen di Palermo intorno alle 3 della notte appena passata. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio quella dell’aggressione al culmine di una colluttazione.