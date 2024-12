Giallo del naufragio a Lampedusa, indaga la Procura

La Procura di Agrigento aprirà una indagine per naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo il soccorso in mare di una bambina di 11 anni della Sierra Leone che ha raccontato di essere partita con altre 44 persone dalla Tunisia su una barca poi affondata. I compagni di viaggio sono tutti dispersi. I pm, coordinati dal procuratore Giovanni Di Leo riceveranno nelle prossime ore una relazione della Capitaneria di Porto, e avvieranno accertamenti per ricostruire, tra l’altro, le cause dell’incidente.