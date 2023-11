“Ha guidato sbarco a Lampedusa”, arrestato scafista

Ha guidato il barchino di 8 metri, con a bordo 48 migranti, che dalla Libia è arrivato fino alle acque antistanti a Lampedusa. Ha 42 anni l’egiziano, accusato di essere uno scafista, che è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile e dello Sco in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Agrigento su richiesta della locale Procura. L’uomo è ritenuto responsabile d’aver procurato illegalmente l’ingresso in Italia, attraverso la “porta” di Lampedusa, di migranti africani e asiatici. L’egiziano è stato portato nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.