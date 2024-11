Lampedusa, 97 migranti sbarcati nelle ultime ore: al via i trasferimenti

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa: in 97 sono approdati nelle scorse ore sull’isola a bordo di tre barconi. Il primo gruppo di 21, fra cui due donne e tre minori, e’ approdato a Cala Francese. Il secondo, con 19 migranti a bordo, a Cala Maluk. A bloccare i due gruppi, composti da ivoriani, somali, egiziani, malesi, bengalesi e siriani, sono stati i finanzieri.

Al molo Favaloro, invece, i finanzieri, con una motovedetta, hanno portato i 57 bengalesi, pakistani, sudanesi ed egiziani soccorsi su un natante al largo dell’isola. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Abu Kammash, mentre gli altri due gruppi da Sabratha, entrambi in Libia. Sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 524 ospiti. In mattinata il trasferimento di 266 persone con il traghetto di linea Sansovino per Porto Empedocle.