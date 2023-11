Lampedusa, al via trasferimento di 570 migranti

Riprendono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa, dove sono presenti 576 ospiti, tra cui 30 minori non accompagnati. Stamani 220 si lasceranno alle spalle il centro di contrada Imbriacola per essere imbarcati sul traghetto diretto a Porto Empedocle. In serata stessa sorte toccherà ad altri 350. Intanto sulla più grande delle Pelagie dopo il maxi sbarco di sabato sera con 531 persone non si sono registrati nuovi approdi.