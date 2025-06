Lampedusa, ancora sbarchi: 343 migranti sull’isola

Sono 343 in un paio di ore, a bordo di sei imbarcazioni i migranti approdati a Lampedusa. I gruppi, da un minimo di 31 fino a 74, sono partiti dalla Libia. Ai soccorritori hanno detto di essere bengalesi, etiopi ed egiziani. Gli ultimi 48, fra cui 14 donne e 5 minori, sono approdati a Punta Sottile e sono stati bloccati dopo lo sbarco sulla terraferma. Sono stati portati tutti all’hotspot dove ci sono 496 ospiti. Per la tarda mattinata e’ stato predisposto un trasferimento di 221 migranti sul traghetto di linea per Porto Empedocle.