Lampedusa, ancora sbarchi: 664 migranti all’hotspot

Sono 239 i migranti arrivati durante la notte, dopo il soccorso di tre imbarcazioni, a Lampedusa.

Sulle carrette, salpate da Zawia, Sabratah e Zuara in Libia, c’erano rispettivamente 123, 89 e 27 sedicenti bengalesi, eritrei, pakistani, sudanesi, egiziani, etiopi e siriani.

Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 664 ospiti, fra cui 57 minori non accompagnati.Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, c’erano stati complessivamente 9 sbarchi con un totale di 390 migranti.

Per oggi, ultima giornata dell’anno, non sono previsti trasferimenti.