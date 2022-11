Lampedusa, ancora uno sbarco: oltre mille migranti nell’hotspot

Sono 11 i migranti che durante la notte sono sbarcati a Lampedusa. La motovedetta dei carabinieri li ha rintracciati a bordo di un barchino di circa 5 metri a 1,5 miglia dalle coste dell’isola. Tra loro, di nazionalità tunisina, anche una donna e un minore. Si aggiungono a 332 che ieri in nove diversi approdi hanno raggiunto la più grande delle Pelagie. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze hanno raggiunto quota 1.290, a fronte di una capienza di 350 posti. La Prefettura, d’intesa con il Viminale, lavora ai trasferimenti per alleggerire la pressione sul centro. Tra stamani e stasera in 190 dovrebbero lasciare l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.