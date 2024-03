Lampedusa, celebrazione precetto pasquale interforze 

Ieri mattina, a Lampedusa, nella Chiesa di San Gerlando, si è svolta la celebrazione di una Santa Messa interforze, in vista delle imminenti Festività Pasquali.

Alla celebrazione, officiata dall’Arcivescovo di Agrigento, S.E.R. Mons. Alessandro Damiano, unitamente al Parroco di Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, e ai cappellani militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Don Salvatore Falzone e Don Antonino Pozzo, hanno presenziato Autorità istituzionali civili, religiose e militari della Provincia, unitamente a una folta rappresentanza di tutte le Forze Armate, di Polizia e di soccorso dell’Isola.

La celebrazione del Precetto Pasquale Interforze a Lampedusa, è stata anche occasione per evidenziare l’importanza dell’opera svolta da tutti gli intervenuti, per la professionalità e l’impegno dimostrato quotidianamente nella gestione dei flussi migratori, nonché per la costante presenza quale punto di riferimento per i cittadini ai fini di garantire loro una costante sicurezza.