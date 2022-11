Questa mattina emergenza aeroportuale per guasto a motore di un aereo in atterraggio della Daimont Aircraift Da-62 compagnia aerea Dea Aviation, l’aereo in uso dalla Frontes su Lampedusa .

I vigili del fuoco del distaccamento dell’isola sono intervenuti prontamente applicando il piano di emergenza aeroportuale. Nessuno danno a persone .