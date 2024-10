Lampedusa, migranti sbarcano tra i bagnanti

Riprendono, dopo un breve stop, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 27, di nazionalita’ egiziana, pakistana, siriana e palestinese, sono sbarcati fra i bagnanti a Cala Pisana. Gli stessi isolani hanno prestato i soccorsi prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno sequestrato il barcone di 8 metri, salpato dal porto libico di Karabolli, usato per la traversata. Prima di questo gruppo, a molo Madonnina, erano sbarcati altri 17 bengalesi, siriani, malesi ed egiziani, arrivati con un natante di 7 metri partito da Zawia, sempre in Libia. Anche in questo caso l’approdo non e’ stato preceduto da alcun allarme. Il gruppetto e’ stato, poi, bloccato dai militari della guardia di finanza. A molo Favaloro sono, invece, arrivati, dopo il soccorso di una motovedetta della guardia costiera, 18 egiziani, nigeriani, siriani e somali che hanno riferito d’aver pagato 5mila dollari per la traversata cominciata da Sabratha, in Libia.