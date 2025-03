Lampedusa prepara un grande evento artistico-culturale, l’appello del Sindaco Mannino alla Regione

Anche se i dettagli sono ancora top secret, c’è molto fermento per una grande manifestazione che è in preparazione per il mese di settembre a Lampedusa.La posizione strategica nel Mediterraneo, ha fatto sì che l’isola nel corso degli ultimi 30 anni sia diventata primo punto di approdo di migliaia di migranti, rendendo Lampedusa un simbolo di speranza.

Ma la distanza dalle coste siciliane di oltre 200 km non è soltanto geografica; la Comunità, infatti, percepisce la lontananza sociale col territorio nazionale. Una lontananza che rischia, da sempre, di limitare le possibilità di crescita personale, sociale, culturale e professionale di tutti i cittadini, e in particolare dei più giovani. Per questo si è pensato ad un grande evento, una manifestazione di forte coinvolgimento, che unisca musica, arte e cultura, che porti ad uno scambio intergenerazionale, oltre a rilanciare il territorio.

L’iniziativa sarà connotata dalla più ampia adesione istituzionale, così da rappresentare un momento di coesione nazionale su un’isola simbolo di solidarietà ed eccellente condotta civile.

Per questo proprio ieri il Sindaco Filippo Mannino si è recato alla Presidenza della Regione Siciliana chiedendo che la manifestazione venga sostenuta, ed a breve dovrebbero arrivare risposte in tal senso da parte del Presidente Renato Schifani.

Sempre ieri il Sindaco ha avuto un incontro molto cordiale con il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. “Ne approfitto per lanciare un appello a tutti i parlamentari dell’Ars, affinché anche l’assemblea – attraverso la manovra che è in corso – possa dare un aiuto all’iniziativa”.