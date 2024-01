Lampedusa, riprendono gli sbarchi: arrivati 84 migranti 

Sono stati soccorsi e condotti a Lampedusa i 34 migranti per cui Alarm Phone aveva lanciato nelle scorse ore un sos. Il gruppo, in fuga dalla Libia, è giunto sulla più grande delle Pelagie, dove da giorni, a causa delle cattive condizioni meteo, non si registravano approdi. Non l’unico sbarco della giornata sull’isola: altri 50, infatti, sono stati intercettati a largo. Dopo un primo triage sanitario è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola.