Lampedusa, sbarcati 49 migranti salvati dalla Sea Watch

Salvate e condotte a Lampedusa da nave Aurora di Sea Watch, 49 migranti che ieri sera erano su un barca in balia delle onde e “con una tempesta in arrivo”, afferma la ong, che spiega: “Siamo intervenuti giusto in tempo, e mentre le onde si alzavano le abbiamo portate tutte al sicuro a Lampedusa, il porto di sbarco assegnatoci da Mrcc Roma”.