Si schianta con la moto e finisce nel letto del torrente, morto 27enne

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un altro incidente mortale si è verificato nella notte a Catania sul ponte Macchia, a Giarre. La vittima è Sebastiano Portogallo, residente a Mascali, meccanico di 27 anni. Il giovane alla guida di una Benelli Trk 500, un mezzo che gli era stato prestato da un amico, stava percorrendo la strada in direzione Giarre, quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e si è scontrato dapprima con un’auto in sosta a bordo strada, poi nel guard rail e sbalzare dalla moto finendo nel torrente sottostante, per un volo di circa quattro metri.

La caduta gli è risultata fatale. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, ma ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana: il ragazzo era già deceduto al momento dell’impatto. (FOTO DIRETTASICILIA)