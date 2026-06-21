Lampedusa

Lampedusa, soccorsi due barconi con 127 migranti

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ancora sbarchi a Lampedusa. Due barconi, con 127 migranti, sono stati soccorsi fra la notte e la mattinata a largo dell’Isola, dal pattugliatore Paolini e dalla motovedetta V836 della guardia di finanza. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove in mattinata c’erano 369 profughi, 87 hanno però già lasciato la struttura per essere imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ad essere trasferiti sono i fotosegnalati per la protezione internazionale. Secondo le nuove direttive del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, al momento, risultano essere stati sottoposti a screening in 121.

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