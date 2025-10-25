Lampedusa, tre sbarchi con 216 migranti

Tre sbarchi di migranti, con complessivi 215 migranti, si sono registrati a Lampedusa. I barconi, partiti da Zwara, Zawia e Sabratha in Libia, sono stati intercettati dalle motovedette di frontex e della guardia di finanza. A bordo c’erano 97, 24 e 94 persone di nazionalita’ bengalese, egiziana, iraniana, irachena, pakistana e sudanese. Tutti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 489 ospiti. Per la serata e’ stato disposto il trasferimento di 320 migranti con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, che giungera’ all’alba di domani.