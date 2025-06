Mastelli abbandonati e rifiuti sparsi, il vicesindaco Lucia: “Responsabili individuati e sanzionati”

Mastelli abbandonati e rifiuti sparsi nei ovunque nei pressi del centro comunale di raccolta a Lampedusa. Gli “sporcaccioni” sono però stati ripresi dalle telecamere e individuati e – adesso – anche sanzionati.

Ad annunciarlo è il vicesindaco dell’isola, Attilio Lucia: “I responsabili verranno convocati domani dal comando della Polizia Municipale per la notifica della sanzione, continua Lucia. Ricordiamo che i mastelli sono codificati. Se dovessero risultare non appartenenti agli autori dello scarico, verranno comunque convocati i proprietari per fornire chiarimenti. Non ci sarà tolleranza per chi deturpa il nostro territorio” ha concluso. I controlli proseguiranno su tutta l’isola e aumenteranno i sistemi di videosorveglianza a tutela dell’ambiente e del decoro dell’isola.