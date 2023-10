Migranti, 260 lasciano Lampedusa: continuano i trasferimenti

Sono 260 i migranti che in serata lasceranno Lampedusa. Sulla più grande delle Pelagie proseguono i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, per svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola. Nel centro gli ospiti, tutti pre-identificati e fotosegnalati dalla Polizia, sono 339. Tra loro anche 21 minori non accompagnati. In serata, scortati dagli agenti, 260 saliranno a bordo di nave Galaxy per raggiungere domani all’alba raggiungerà Porto Empedocle. Nel pomeriggio, invece, altri 180 migranti si erano lasciati alle spalle l’hotspot: su un volo charter Oim hanno raggiunto Roma. Intanto, dalla mezzanotte sull’isola si registra un solo sbarco: 18 tunisini, tra cui 3 donne e 2 minori, intercettati dagli motovedetta della Guardia di finanza. L’imbarcazione su cui viaggiavano partita ieri da Gerba, in Tunisia, è stata sequestrata.