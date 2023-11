Migranti, 30enne tunisino sbarca da solo a Lampedusa

Ha affrontato la traversata del Mediterraneo da solo e all’alba ha raggiunto Lampedusa. Un tunisino di 30 anni è sbarcato stamani sulla più grande delle Pelagie dove da domenica non si registravano approdi. Il barchino in legno di circa quattro metri è stato intercettato in prossimità dell’ingresso del porto e ‘scortato’ sino al molo Favaloro dal guardacoste della Guardia di finanza.

L’uomo ha riferito di essere partito ieri pomeriggio dalla spiaggia di Melloulèche, in Tunisia. Dopo un primo triage sanitario, è stato condotto all’hotspot di Lampedusa per le procedure di pre-identificazione da parte della Polizia. Nel centro di contrada Imbriacola si trovano 394 ospiti: in 198 stamani saranno imbarcati sul traghetto di linea che in serata raggiungerà Porto Empedocle.