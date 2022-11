Migranti, 334 sbarcati a Lampedusa: oltre mille nell’hotspot

Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati in 334 a bordo di quattro mezzi. L’ultimo e’ stato il piu’ consistente ed ha portato sull’isola 205 egiziani, pakistani, siriani, bengalesi e palestinesi. A soccorrere il peschereccio di 12 metri, salpato da Zouara, all’una di lunedi’, sono state le motovedette Cp319 e 317 della Guardia costiera. A bordo pure 5 donne e 3 minori. Gli altri tre barchini sono stati soccorsi a poche miglia dal porto. A bordo dei primi due c’erano 41 e 43 persone. Nel primo gruppo anche 14 donne e un minore. Nel secondo 21 donne e 5 minori. Nel terzo altri 45 migranti fra cui 17 donne e 5 minori. Si tratta dei primi approdi dopo quattro giorni di stop. All’hotspot dell’isola ci sono 1.053 ospiti a fronte di una capienza massima di 400. In 80 sono stati trasferiti sul traghetto Veronese che arrivera’ in serata a Porto Empedocle.