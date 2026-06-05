Atletica, Giusi Parolino vince i campionati regionali di società su pista 

Arriva puntuale come tutti gli anni nel mese di maggio, l’appuntamento più atteso di tutto il campionato dedicato alle gare di società (CDS) dell’atletica leggera italiana, nel quale gli atleti, si sfidano contemporaneamente in tutto il territorio nazionale. I punteggi ottenuti dalle società nelle rispettive fasi regionali dei CDS, sono stati inseriti nella graduatoria nazionale italiana che permettà ai Club più forti di ottenere il pass per le finali Nazionali CDS 2026 maschili e femminili. Ricco il calendario siciliano che ha visto in ogni fine settimana la partecipazioni di tanti bravissimi atleti di tutte le categorie, che si sono sfidate anche per ottenere il titolo di campioni regionali CDS.

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 presso il Campo Scuola di Catania si sono disputati i C.D.S. CADETTI/E – 1^Fase Regionale- Organizzazione: CT675 – ASD GOAL AND BRAIN. Due gli appuntamenti allo Stadio delle Palme “Vito Schifani” di Palermo, che ha ospitato il 16 e 17 maggio 2026 la Fase Regionale su Pista dei C.d.S. Assoluti – Organizzazione: ASD Media@ – Palermo, e sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 la Fase Regionale su Pista dei campionati regionali CDS di tutte le categorie over 35 -Organizzazione: PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM.

In entrambi i due campionati di società regionali disputati a Palermo, nel lancio del giavellotto femminile, arriva una doppia affermazione da parte dell’atleta Giusi Parolino tesserata A.S.D Milone Siracusa. La giavellottista Parolino ( atleta in quota vivaio nazionale) ha preso parte sia alla Fase Regionale su Pista dei C.d.S. Assoluti – ottenendo 418 punti ( m.24,10 ) sia ai CDS over 35 vincendo la gara con 778 punti (m.26,09) con un distacco di 342 dalla seconda classificata. Giusi Parolino che anche quest’anno, nel lancio del giavellotto, ha conquistato l’ennesima medaglia d’oro ai campionati italiani lanci lunghi invernali 2026 (per lei ventesimo titolo di Campionessa Italiana), non ha partecipato come tutti gli anni alle gare regionali open del mese di aprile, a causa delle difficoltà che a tutt’oggi affronta per allenarsi.

“Sono contenta di aver dato il mio contributo alla mia società ASD Milone Siracusa- dichiara la giavellottista– avrei potuto fare sicuramente meglio, ma non sempre si hanno le condizioni ideali per gareggiare; purtroppo per gli assoluti ho sofferto molto il freddo inaspettato, mentre domenica scorsa non ho potuto fare ottime misure perchè, a mia insaputa, hanno anticipato l’orario della gara di lancio del giavellotto di oltre un’ora e pertanto, non potendo fare un adeguato riscaldamento, sono stata costretta a lanciare a bassa intensità e con una ricorsa minima per evitare infortuni; ma nella vita, come in molti avvenimenti, si archivia e si va avanti. Congratulazioni – conclude – alla mia società Milone Siracusa (12201 punti) e alla ASD Cus Palermo (12915 punti) per aver ottenuto la qualificazione per la finale “A”– Argento dei Campionati di Società 2026, che si svolgeranno a Modena il 20-21 giugno.“