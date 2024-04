Migranti, altri 145 sbarcano a Lampedusa: tra cui 4 minori

Prosegue l’attività di soccorso dell’Arma, in sinergia con le altre Forze di Polizia. Come a Lampedusa, dove i Carabinieri della Motovedetta e della locale Tenenza hanno intercettato 48 persone, tra cui 4 minori, a bordo di una barca a largo dell’isola.I migranti (due gruppi di 48 persone e uno di 49) hanno riferito di essere salpati da Sfax e El Amra, in Tunisia. A bordo anche 39 donne e 4 minori. Si tratta di ivoriani, gambiani, guineani, malesi e nigeriani. Salgono cosi’ a 6, per un totale di 290 persone, gli approdi di oggi a Lampedusa. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove stamani sono stati trasferiti 330 ospiti con una nave appositamente dedicata che sta viaggiando verso Porto Empedocle, sono presenti 1.141 ospiti. Per questa sera, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di altre 300 persone che giungeranno all’alba di domani a Porto Empedocle.