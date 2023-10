Migranti, anche un invalido fra gli 87 sbarcati a Lampedusa

C’e’ anche un invalido tra gli 87 migranti sbarcati nella notte a Lampedusa. A intervenire unita’ di Frontex e della Guardia costiera. L’invalido e’ stato portato al Poliambulatorio di contrada Grecale. I migranti erano su quattro piccole imbarcazioni. Un gruppetto di 3 uomini, una donna e 2 minori, tutti tunisini, sono stati soccorsi sugli scogli dell’isolotto di Lampione. Una motovedetta della Guardia costiera, poi, ha avvistato e soccorso il barchino con 18 gambiani, siriani e sudanesi, fra i quali l’invalido, che si sono messi in viaggio da Sabrath, in Libia. Fra loro anche una donna e un minore. La Guardia di finanza ha soccorso pure un barchino di 6 metri con 46 migranti (fra cui 11 donne e 8 minori) originari di Gambia, Camerun, Mali, Benin e Guinea Konakri partiti da Sfax. Poco prima delle 2, un altro approdo. In 17, fra cui due donne, di nazionalita’ tunisina, sono stati avvistati al largo dalla Capitaneria di porto e portati a molo Favarolo. All’hotspot, con gli ultimi approdi, sono 332 gli ospiti. In 180, in serata, saranno trasferiti con un aereo Oim a Bergamo