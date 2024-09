Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: in 600 all’hotspot

Quarantaquattro bengalesi, pakistani, siriani ed egiziani sono stati bloccati durante la notte dai carabinieri a Lampedusa. Su un barchino di 8 metri erano riusciti ad arrivare al molo commerciale dell’isola. Hanno riferito d’essere partiti da Zuwara, in Libia, e d’aver pagato da 5 a 7mila dollari per la traversata. Ieri a Lampedusa ci sono stati 12 sbarchi , per un totale di 427 migranti. Al momento all’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 604 ospiti. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 300 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.