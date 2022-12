Migranti, barca si ribalta: 40 salvati e tre dispersi; La Procura apre inchiesta

Operazione della Guardia costiera nella notte a circa 30 miglia dall’isolotto di Lampione, poco distante da Lampedusa. Circa 40 naufraghi che erano su una barca che sarebbe partita da Sfax, il primo dicembre, fra cui 7 donne e un bambino, sono stati salvati, dopo che la loro barca si è ribaltata e sono tutti finiti in acqua. Velivoli sono entrati in azione alla ricerca di dispersi. I tre che mancherebbero all’appello potrebbero essere rimasti intrappolati nello scafo della barca ribaltata. L’uomo che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Agrigento aveva perso conoscenza dopo che era stato recuperato in mare. Rianimato mentre era sulla motovedetta, è stato ritenuto opportuno trasferirlo subito in ospedale.

PROCURA DI AGRIGENTO HA APERTO INCHIESTA

Il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I pm di Agrigento si stanno, al momento, muovendo sulla base delle testimonianze dei sopravvissuti: tutti, in maniera concorde, sostengono che all’appello – dopo che si è ribaltato il barcone sul quale viaggiavano con destinazione Lampedusa – mancano tre compagni di viaggio.