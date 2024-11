Migranti, due sbarchi a Lampedusa

Settantacinque migranti sono approdati a Lampedusa durante la notte. Un barchino e’ stato soccorso al largo dell’isola e un altro e’ arrivato direttamente a Cala Pisana. Una motovedetta della guardia costiera ha soccorso un natante con 50 gambiani, ivoriani, malesi, nigeriani che, a loro dire, sono partiti da Sfax, in Tunisia, pagando 1.500 dinari a testa. A bordo anche dieci donne e quattro bambini. A Cala Pisana sono stati, invece, avviatati e soccorsi dai militari della tenenza della guardia di finanza, 25 siriani e sudanesi che avrebbero pagato da 3.500 a 5 mila dollari a testa per il viaggio iniziato da Ras Agedir, in Libia. Il gruppo ha dichiarato di voler raggiungere la Germania, l’Olanda e la Norvegia. I migranti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 742 ospiti. Per questa mattina, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 164 persone con il traghetto di linea Sansovino che arrivera’ in serata a Porto Empedocle. Altri 184 migranti, con un volo Oim, raggiungeranno l’aeroporto di Bologna. Un gruppo di 297, infine, lasceranno l’isola con la motonave di linea della sera. Ieri ci sono stati 11 sbarchi per un totale 442 persone