Migranti, due sbarchi a Lampedusa: arrivati in 159

Sono 159 i migranti approdati a Lampedusa in due diversi arrivi. I natanti, partiti da Zuara in Libia, sono stati intercettati dalle motovedette della capitaneria e della guardia di finanza. A bordo c’erano 79 persone, tra cui 4 donne e un minore, provenienti da Bangladesh, Egitto, Eritrea, Pakistan e Siria, e altri 80, con un minore, originari di Sudan, Etiopia e Marocco.

Dopo i controlli sanitari a molo Favarolo, tutti sono stati condotti all’hotspot, dove al momento si trovano 379 ospiti dopo il trasferimento di 320 persone effettuato ieri sera. In serata e’ gia’ previsto un nuovo spostamento di 219 migranti con il traghetto di linea Las Palmas, atteso domani mattina a Porto Empedocle