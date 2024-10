Migranti: due sbarchi a Lampedusa, continuano i trasferimenti

Novanta migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che una motovedetta dell’assetto Frontex e una della guardia di finanza hanno agganciato due barchini. Sul primo c’erano 29 egiziani, sul secondo erano in 61 tra siriani, marocchini, bengalesi e pakistani. Partiti da Tripoli e Sabrata, in Libia, i migranti avrebbero pagato da 5 a 6mila dollari. I due gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 533 ospiti. Su disposizione della prefettura di Agrigento, 300 stanno lasciando la struttura di primissima accoglienza per essere imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.