Migranti, in 800 lasciano l’hotspot Lampedusa

Saranno circa 830 i migranti che entro oggi lasceranno l’hotspot e Lampedusa. A pianificare i nuovi, massicci, trasferimenti è stata la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. Negli ultimi due giorni, con traghetti di linea, aerei e navi militari, sono stati spostati oltre 2 mila migranti. E’ in corso il trasferimento di 320 dei 2.242 ospiti della struttura di contrada Imbriacola. Il gruppo verrà imbarcato sul traghetto Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle. Dei 320, 150 andranno in strutture del Veneto, 103 in Puglia, 40 in Abruzzo e 27 in Umbria. A ruota, 90 migranti verranno imbarcati sul pattugliatore della Guardia di finanza che farà rotta su Augusta (Siracusa) e in serata altri 420 verranno trasferiti con il traghetto Novelli che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle. Dopo lo sbarco, 150 verranno accompagnati in Piemonte, 100 in Lombardia, 80 in Toscana, 40 in Liguria e 50 verranno trasferiti a Palermo.