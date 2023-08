Migranti, Mannino: “nessuna emergenza ma arrivi triplicati”

“Anche se negli ultimi mesi sono triplicati i numeri degli arrivi, la macchina dell’accoglienza e l’hot spot, quest’ultimo grazie alla gestione della Croce rossa, stanno funzionando in maniera ottimale. Vorrei sottolineare però che spesso veniamo indicati dai media con un’isola al collasso. Non è così perché abbiamo un meccanismo di accoglienza e dei soccorsi ormai collaudato. Le spiagge sono piene di bagnanti, non c’è un’emergenza nel territorio. Ma questo ruolo involontario di porta d’Europa provoca danni enormi di immagine”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, intervenendo a Sky Tg24. “Ieri sono stati trasferiti circa mille migranti e domani ne saranno trasferiti altri 1500 – ha proseguito -, però è un po’ come se cercassimo di svuotare il mare con un cucchiaino. Noi abbiamo sollevato delle problematiche che sono rimaste irrisolte: abbiamo chiesto ad esempio che l’isola funga da base di transito e che ci sia una nave dedicata al trasferimento dei migranti, facendo la spola tra Lampedusa e Porto Empedocle, e anche certezze per quanto riguarda i barchini che rimangono abbandonati sulle nostre coste. Lo Stato, il governo e l’Europa dovrebbero affrontare la problematica in maniera diversa, non emergenziale – ha concluso – ma strutturale”.