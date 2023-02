Migranti: Martello (Pd), “hotspot Lampedusa al collasso ma sindaco tace Palermo”

“Il centro di accoglienza è al collasso, superate le 2000 presenze nel silenzio totale del governo, del ministro Salvini, dell’amministrazione comunale e del sindaco Mannino il quale probabilmente pensa che sia più conveniente tacere, non parlare e non infastidire il governo, così da Roma arriveranno i soldi per poter chiudere il bilancio”. Lo dice in una nota Totò Martello, capogruppo del Pd al comune di Lampedusa e Linosa.”Non bisogna criticare il governo e dire che non ha una strategia per affrontare il tema dei flussi migratori – aggiunge – non bisogna dire che mentre si fa la guerra alle Ong arrivano in migliaia con i barchini. Ma l’amministrazione di Lampedusa ha scelto la via del silenzio”, conclude Martello.