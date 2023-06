Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: al via trasferimenti

Quattro sbarchi di migranti, per un totale di 168 persone arrivate, durante la notte a Lampedusa. Ieri, sull’isola, ci sono stati 11 approdi con complessive 408 persone. Gli ultimi barchini soccorsi sono salpati da Sfax, in Tunisia, e avevano a bordo da un minimo di 31 ad un massimo di 53 migranti. A bordo anche donne e minori. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere originari di Etiopia, Somalia, Sudan, Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Camerun, Gambia e Burkina Faso e di aver pagato fino a 2.500 dinari tunisini per la traversata. All’hotspot dell’isola, dove sono stati portati tutti, ci sono al momento 807 ospiti, a fronte dei poco meno 400 posti disponibili.

Sono 563 i migranti che oggi lasceranno l’hotspot di Lampedusa dove, dopo l’ondata di sbarchi senza sosta, si trovano 807 persone. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento il primo trasferimento con il traghetto di Linea Galaxy sul quale saliranno 203 migranti e che in serata arriverà a Porto Empedocle. Altre 360 lasceranno l’isola con il traghetto di linea della sera.