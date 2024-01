Migranti, rotta verso Lampedusa per cargo Asso trenta con 70 in salvo

Un gommone sovraccarico con circa 70 Migranti a bordo, segnalato da Alarm Phone in acque Sar libiche, e’ stato soccorso dal cargo italiano Asso Trenta, dopo che la Guardia costiera italiana aveva diramato un dispaccio Sar, come afferma il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura. Il rimorchiatore ha poi fatto rotta su Lampedusa per approdarvi nel pomeriggio.