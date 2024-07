Migranti: sbarcano in 44 a Lampedusa

Nuovi sbarchi di migranti nelle scorse ore a Lampedusa. Sull’isola, in tutto, sono approdati in 44 a bordo di tre imbarcazioni. Sette tunisini, in particolare, di cui 6 minorenni, sono stati trasbordati dal barchino di 6 metri sul quale viaggiavano e caricati su una motovedetta della guardia di finanza. Stessa unita’ di soccorso utilizzata per trasportare 24 marocchini e siriani che viaggiavano su un natante partito da Kerkenna, in Tunisia. La motovedetta dell’assetto danese di Frontex, invece, ha soccorso 14 tunisini salpati da Djerba. Sono stati tutti portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 242 ospiti.