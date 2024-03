Migranti, trasferiti 270 da Lampedusa in nave e aereo

Doppio trasferimento dall’hotspot di Lampedusa: in 270 hanno lasciato la struttura di accoglienza su disposizione della prefettura di Agrigento. Con un volo charter dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni 177 migranti hanno raggiunto Bergamo mentre altri 93 sono stati trasferiti a Porto Empedocle con il traghetto di linea. Nella struttura di primissima accoglienza restano in 104. Ieri, sull’isola, ci sono stati quattro sbarchi per un totale di 161 persone arrivate. Due uomini del Camerun, inoltre, sono morti nel ribaltamento di un barcone durante le operazioni di soccorso.