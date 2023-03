Randagismo, oltre 170 sterilizzazioni a Lampedusa

Si è conclusa con un bilancio di oltre 170 sterilizzazione la settimana dedicata a Lampedusa alla lotta al randagismo. L’iniziativa è stata curata dall’Unità Operativa Complessa Igiene Urbana e lotta al randagismo dell’Asp di Palermo guidata dal veterinario, Giuseppe Fiore, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni di volontariato.

“Il bilancio è sicuramente positivo – sottolinea Giuseppe Fiore – grazie al prezioso contributo delle volontarie abbiamo lavorato a pieno ritmo andando oltre l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Le sterilizzazioni hanno riguardato maggiormente le colonie feline, perché il lavoro fatto in passato sui cani ha, già, dato ottimi risultati. Ringraziamo anche l’Amministrazione comunale per la condivisione e il supporto all’iniziativa che rientra nella programmazione degli interventi continui e costanti sul territorio. Chiaramente non ci fermiamo e a maggio saremo a Linosa per un’altra iniziativa mirata sia alla lotta al randagismo che alla salvaguardia della Berta maggiore, uccello che ha nella piccola isola delle Pelagie uno dei siti di nidificazione più importanti”.

L’equipe dell’Asp di Palermo composta, oltre che da Giuseppe Fiore, anche da Antonio Valenti, Alessandro Altomare e dall’assistente sanitario, Giovanni Francesco Cangelosi, ha lavorato all’interno dei locali della “casa della forestale” dove è stata allestita una sala operatoria completa, nonché la degenza degli animali. Impiantati, gratuitamente, anche tantissimi microchip “strumento fondamentale” conclude Giuseppe Fiore “per contrastare l’abbandono dei cani”.