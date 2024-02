Sbarchi a Lampedusa, ventenne egiziano trovato morto su un barchino

Un egiziano di 20 anni e’ stato trovato morto su un barchino dalla Guardia costiera che ha soccorso gli altri dodici migranti che viaggiavano sul natante. I poliziotti della questura di Agrigento e dello Sco, interrogando durante la notte i superstiti, hanno ricostruito che il giovane sarebbe morto durante la traversata a causa di un incidente.

L’imbarcazione, in particolare, mentre si trovava ancorata in acque internazionali, ha avuto un’avaria al motore e il ventenne, forse cercando di farlo ripartire o per rabbia, avrebbe ripetutamente preso a calci il motore prima di scivolare, battere la testa e morire sul colpo. All’hotspot, al momento, sono presenti 14 migranti, fra cui 6 minori non accompagnati. Ieri ci sono stati 3 trasferimenti (2 con i traghetti di Porto Empedocle e uno con aereo Oim per Roma) per complessive 476 persone.