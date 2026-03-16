Servizio Civile Universale, opportunità per i giovani con la CRI di Lampedusa e Linosa

Nuove opportunità per i giovani di Lampedusa e Linosa che desiderano mettersi al servizio della comunità. Anche quest’anno Croce Rossa Italiana – Comitato di Lampedusa e Linosa potrà accogliere nuovi operatori grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Servizio Civile Universale. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il Comitato parteciperà al programma offrendo complessivamente 15 posti.

I progetti finanziati sono “Solidarietà senza confini nel Sud Italia”, “Al tuo fianco” e “CRI Care”, ognuno dei quali prevede 4 posti ordinari più 1 posto riservato ai Giovani con Minori Opportunità (GMO).

Di seguito una breve descrizione dei progetti:

Il progetto “Al tuo fianco” è dedicato al contrasto delle vulnerabilità sociali e della povertà, attraverso attività di supporto a persone e famiglie in difficoltà, distribuzione di beni di prima necessità, orientamento ai servizi sanitari e sociali e iniziative di inclusione sociale;

Il progetto “Solidarietà senza confini nel Sud Italia” è invece rivolto in particolare al supporto umanitario e all’inclusione sociale di migranti e persone vulnerabili, con attività di assistenza, orientamento ai servizi, distribuzione di beni essenziali e iniziative di integrazione sociale e culturale;

Il progetto “CRI Care” è infine orientato al sostegno delle persone fragili, come anziani e persone in difficoltà sociale, attraverso servizi di accompagnamento a visite mediche, consegna di beni di prima necessità e attività volte a contrastare isolamento e solitudine.

I volontari selezionati saranno impegnati per dodici mesi nelle attività della Croce Rossa sull’isola, con inizio indicativo nel mese di Settembre c.a., e contribuiranno al supporto dei servizi sanitari e sociali. L’impegno previsto è di 25 ore settimanali e prevede un rimborso mensile di 519,47 euro.

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante occasione di crescita personale e professionale. Al termine dell’esperienza, infatti, i partecipanti riceveranno un attestato rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, oltre alla certificazione delle competenze acquisite durante il percorso. Il servizio è inoltre riconosciuto ai fini previdenziali e costituisce titolo valutabile nei concorsi pubblici, con una riserva del 15% dei posti per chi ha completato il Servizio Civile.

Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti). Sono inoltre previsti posti riservati ai candidati con ISEE inferiore a 15 mila euro, nell’ambito della categoria “Giovani con minori opportunità”.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL del Dipartimento per il Servizio Civile Universale, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica, entro le ore 14 dell’8 aprile 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lampedusa, al numero 334 917 1475 oppure scrivere all’indirizzo e-mail lampedusalinosa@cri.it