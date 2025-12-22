Si ribalta con l’auto e torna a casa, rintracciato dai Carabinieri

Un incidente, presumibilmente autonomo, si è verificato sulla strada che porta alla zona alta di Lampedusa. Un’auto, una Fiat Punto, ribaltata su un terreno è stata ritrovata dai Carabinieri della locale tenenza; dopo le prime indagini, sono risaliti all’identità del proprietario.

Stando ad una prima ricostruzione pare che l’uomo, abbia avuto un’incidente autonomo durante la notte; è uscito fuori strada e poi ha finito la corsa ribaltandosi su un terreno. Il proprietario non ha riportato ferite, e nel sinistro nessun’altra autovettura è rimasto coinvolto.