Lampedusa

Si ribalta con l’auto e torna a casa, rintracciato dai Carabinieri

L'uomo, di Lampedusa, pare abbia avuto un incidente autonomo durane la notte

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Un incidente, presumibilmente autonomo, si è verificato sulla strada che porta alla zona alta di Lampedusa. Un’auto, una Fiat Punto, ribaltata su un terreno è stata ritrovata dai Carabinieri della locale tenenza; dopo le prime indagini, sono risaliti all’identità del proprietario.

Stando ad una prima ricostruzione pare che l’uomo, abbia avuto un’incidente autonomo durante la notte; è uscito fuori strada e poi ha finito la corsa ribaltandosi su un terreno. Il proprietario non ha riportato ferite, e nel sinistro nessun’altra autovettura è rimasto coinvolto.

