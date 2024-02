Terzo sbarco a Lampedusa, al via i trasferimenti

Terzo sbarco a Lampedusa, dove a partire da mezzanotte salgono a 162 i migranti complessivamente approdati. In 47 sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia di finanza, che li ha condotti al molo Favaloro. Anche per loro è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola. Intanto, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora ai trasferimenti: circa 200 lasceranno l’isola in serata a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.