Tragedia sul lavoro, operaio di 39 anni muore per il crollo di un balcone

Un fabbro di 39 anni, Giovanni Patricola, è morto nel crollo di un balcone in una palazzina a due piani in via De Gasperi a Villafrati, comune a 35 chilometri da Palermo, dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione. L’operaio è stato travolto dai mattoni e dal cemento, è caduto da un’altezza di sei metri, ed è stato ricoverato all’ospedale Civico a Palermo. I medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma le lesioni interne dovute alla caduta e ai blocchi di cemento che lo hanno schiacciato si sono rivelate troppo gravi.

L’allarme è stato dato dai colleghi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalle macerie. Il personale del 118 dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato d’urgenza al Civico. L’uomo è entrato in pronto soccorso già in condizioni disperate. Il cantiere è stato sequestrato dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo. Le indagini sono condotte dagli ispettori del lavoro e dai militari dell’arma sul fronte della sicurezza nel cantiere e per quanto riguarda la posizione lavorativa della vittima. Subito sono stati sentiti i colleghi della vittima che erano in cantiere al momento del cedimento.