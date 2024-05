Disservizi sull’isola di Linosa, i cittadini: “chiediamo solo un pò di attenzione”

Ancora disservizi sull’isola di Linosa. Fuori servizio per guasto tecnico l’unico postmat per i prelievi presente sull’isola. Era stato riparato appena una settimana fa, ma da ieri è di nuovo guasto; dunque cittadini e turisti senza contanti.

“Ci sentiamo abbandonati, per troppo tempo siamo rimasti isolati, ma adesso è arrivato di far sentire la nostra voce”, dice la portavoce del comitato Linosa28gennaio Antonella Brignone, che anche nei giorni scorsi ha inviato il Prefetto Filippo Romano a recarsi sull’isola e toccare con mano i problemi e i disagi dei linosani.

Ma questo è uno dei tanti problemi segnalati da chi vivi sull’isola; oltre ai collegamenti che non funzionano sopratutto nella stagione invernale, i cittadini denunciano le condizioni pessime del palazzo comunale, oltre a non esserci impiegati comunali (due in totale), non è presente un delegato sindaco che possa raccogliere le segnalazioni.

“Abbiamo esigenze di parlare con l’assessore al turismo visto che ci avviamo alla stagione estiva, e di turismo si parla. Dal comune riceviamo solo bollette da pagare, ma non abbiamo un’interlocuzione con gli amministratori. Vogliamo che ogni tanto qualcuno venga anche qui perchè noi esistiamo“, dice Rosalia Belviso ristoratrice.

Fanno eco le parole di Francesca Mascari che dice: “abbiamo bisogno di poche piccole cose, chiediamo un pò di attenzione. Ci siamo sempre arrangiati, ma adesso ci viene difficile. C’è una totale assenza da parte dell’amministrazione comunale, e quando abbiamo bisogno qui al comune non c’è nessuno. Ci troviamo soli”.