Arresto Messina Denaro, De Luca: “siamo felici, mi fa ribrezzo sapere che era tra noi”

“Siamo felici per l’arresto di Matteo Messina Denaro, anche se mi fa ribrezzo sapere che era qui, tra di noi, e magari ha anche sentito le mie parole sulla mafia e su di lui a Castelvetrano. Passare inosservato in Sicilia onestamente non ci fa onore”. Cosi Cateno De Luca leader del movimento Sud chiama Nord intervenendo ad Agrigento in una conferenza stampa in vista delle prossime elezioni amministrative. A parlare anche di Messina Denaro ma sopratutto dei suoi fiancheggiatori è il deputato e vicepresidente della commissione Antimafia Ars, Ismaele La Vardera che dice: “Lo Stato c’è, Messina Denaro è finalmente in carcere. In questi giorni la maestra è stata arrestata, ma è chiaro che questa storia non è ancora finita, perchè la preside non ha parlato chiaro”.