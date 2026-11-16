Borsellino, l’ex capo della polizia De Gennaro indagato per depistaggio

L’ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, è indagato per depistaggio nell’inchiesta della procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio. Lo scrive La Repubblica. Dopo la perquisizione disposta dall’ufficio guidato dal procuratore Salvatore De Luca, eseguita giovedì dai carabinieri del Ros, i pm hanno notificato a De Gennaro anche un avviso di garanzia con la formale contestazione. I decreti di perquisizione sono stati emessi dalla procura di Caltanissetta nell’ambito di un’attività investigativa “finalizzata a fare luce su ulteriori responsabilità di persone da identificare appartenenti ad apparati istituzionali, sovraordinate ad Arnaldo La Barbera nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio” e “nella connessa scomparsa dell’agenda rossa del procuratore Paolo Borsellino”.

“Nel solco di quanto statuito dai provvedimenti passati in giudicato che hanno definito i processi Borsellino Quater e ‘depistaggio’ sono stati svolti ulteriori approfondimenti “che hanno consentito di delineare meglio quelli che costituiscono i prodromi dai fatti accaduti nel 1992, ossia: l’arresto di Salvatore Contorno, avvenuto all’alba del 26 maggio 1989 in anomale circostanze – dice il Procuratore – mai del tutto chiarite né dalla squadra mobile né dal nucleo centrale anticrimine della Polizia di Stato che in quel frangente gestiva il collaboratore diretto dall’allora funzionario Giovanni De Gennaro”. L’ex capo della Polizia Gianni de Gennaro, i suoi collaboratori e l’ex pentito di mafia Salvatore Contorno, che oggi hanno subito la perquisizione del Ros dei Carabinieri disposta dalla Procura di Caltanissetta che indaga sulla strage di via D’Amelio, “non sono indagati per il reato di strage”. Le perquisizioni “sono state effettuate in un procedimento a carico di ignoti per la strage di via D’Amelio”.