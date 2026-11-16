Sorpresi a vendere castagne abusivamente: scatta il sequestro e 13mila euro di sanzioni

Oltre 160 chili di castagne sequestrati e quasi 13.000 euro di sanzioni contestate a due venditori ambulanti. E’ quanto emerso dalla nuova attività di controllo straordinario coordinato dagli agenti della Polizia di Stato ad Adrano, per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e per tutelare la sicurezza agroalimentare.

Gli interventi sono stati effettuati dai poliziotti della Commissariato di Pubblica Sicurezza Adrano e si inseriscono nel quadro delle azioni disposte dalla Questura di Catania per contrastare furti nelle campagne, a garanzia dei produttori agricoli, e per scongiurare che prodotti di dubbia provenienza possano finire sulle tavole degli ignari consumatori.

A coadiuvare i poliziotti del Commissariato, che hanno fornito un’efficace cornice di sicurezza, sono stati il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e gli agenti della Polizia Locale.Già nelle scorse settimane, erano state compiute specifiche verifiche in diverse zone della città, soprattutto nel centro storico, riscontrando, in strada, la presenza di alcuni ambulanti di caldarroste.Nel corso dell’attività sono stati sanzionati due venditori, in quanto gli operatori del Corpo Forestale hanno riscontrato irregolarità relativamente alla tracciabilità dei prodotti, elemento indispensabile per determinare la provenienza degli alimenti, proposti ai potenziali acquirenti.

Al primo ambulante controllato sono stati sequestrati 150 chili di castagne e 12 litri di vino non tracciati e sono state comminate sanzioni amministrative per 6.000 euro.Al secondo ambulante controllato sono stati sequestrati 10 chili di castagne dal momento che, anche in questo caso, l’uomo non è stato in grado di produrre alcuna documentazione che ne attestasse la provenienza. Pertanto, anche in questo caso, sono state elevate sanzioni per 6.000 euro.Anche la Polizia Locale ha riscontrato irregolarità per entrambi i rivenditori, comminando, ad entrambi, una sanzione di 860 euro, per non aver presentato la prevista SCIA.

Tutta la merce sequestrata, dopo averne verificato l’idoneità al consumo umano, è stata assegnata in beneficenza ad alcuni enti caritatevoli.Ulteriori azioni di controllo sono previste anche in altri Comuni del territorio di competenza del Commissariato di Adrano.