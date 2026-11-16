“Lo devo fare saltare in aria”, le minacce al deputato Ismaele La Vardera (VIDEO)





“Oggi pomeriggio (ieri ndr) è successa una cosa gravissima. Era la mia prima uscita pubblica da candidato presidente della Regione a Catania, insieme ad Alessandro Onorato leader di Progetto Civico Italia, con il quale da due giorni giriamo la Sicilia in lungo e in largo. Purtroppo, però, la manifestazione è stata interrotta da minacce e urla. Se non ci fosse stata la scorta, le loro intenzioni erano chiare: arrivare allo scontro fisico. Tutto questo è inaccettabile. Davanti a oltre 500 persone, urla del tipo: ‘Pezzo di merda, vergognati, vattene’. Uno dei due ha cercato lo scontro fisico, il video è inequivocabile. Mentre fuori ad aspettarli c’era una persona, senza documenti”. E’ quanto denuncia, sulla propria pagina Fb, Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente e deputato regionale siciliano.

“Tornerò a Catania, in piazza, all’aperto. Questi soggetti non mi fanno paura”. È il commento del giorno dopo di Ismaele La Vardera, deputato regionale e candidato alla presidenza della Regione Siciliana con il movimento ControCorrente, dopo quanto accaduto alla Vecchia Dogana di Catania durante l’incontro pubblico con Alessandro Onorato, esponente di Progetto Civico Italia. “Quello che è accaduto è certamente grave. Sapere che un soggetto neomelodico vicino ad ambienti malavitosi, che inneggia ai Graviano, entra e interrompe una manifestazione; poi un altro soggetto che minaccia di morte, dicendo ‘facciamo saltare in aria’, ‘gli dobbiamo sparare’, fa veramente paura, fa venire i brividi”, afferma La Vardera. L’ex Iena, oggi candidato a presidente della Regione Siciliana con ControCorrente, sottolinea che non si tratta di una vicenda che riguarda soltanto il suo movimento, ma tutte le forze politiche: “La libertà di pensiero e di espressione all’interno di un contesto di democrazia non può essere minata da soggetti particolari”.