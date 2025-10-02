Mafia

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, accertamenti dei Ris sulle armi sequestrate 

Accertamenti irripetibili sull’arsenale rinvenuto e sequestrato in occasione dell’ultimo blitz contro le cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto degli accertamenti irripetibili sull’arsenale rinvenuto e sequestrato in occasione dell’ultimo blitz contro le cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle scattato in estate. Gli esami – che riguardano pistole, Ak47 e munizioni – saranno effettuati questa mattina nel laboratorio dei carabinieri del Ris di Messina, il reparto investigazioni scientifiche.

L’avviso, in questa fase, è stato notificato a 14 indagati: si tratta di James Burgio, 35 anni; Pietro Capraro, 40 anni; Salvatore Carlino, 35 anni; Antonio Crapa, 54 anni; Stefano Fragapane, 33 anni; Vincenzo Iacono, 48 anni; Gaetano Licata, 42 anni; Salvatore Lombardo, 37 anni; Agostino Marrali, 29 anni; Calogero Segretario, 30 anni; Cristian Terrana, 32 anni; Alessandro Trupia, 36 anni.

Il provvedimento è stato notificato anche ai due titolari del panificio di Porto Empedocle contro il quale – la sera del 18 giugno – è stata esplosa una raffica di Kalašnikov. Tra il dicembre e l’agosto scorso sono stati ben tre i blitz dei carabinieri che hanno di fatto smantellato le due cosche mafiose. Per 53 imputati è già stato chiesto il rinvio a giudizio ed è in corso l’udienza preliminare. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Al via la 27ª edizione di Inycon, a Menfi si celebra il vino
di Giuseppe Castaldo

Blitz antidroga a Licata, in casa con 2.5 chili di cocaina: arrestati marito e moglie 
Apertura

L’incidente mortale di Marco Chiaramonti, disposti nuovi accertamenti 
Licata

Al via i lavori frana di Contrada Poliscia, Cambiano: “dopo anni di ritardi, finalmente la luce”
Camastra

Sorpreso ad abbandonare rifiuti, denunciato 45enne di Camastra
di Irene Milisenda

La commissione antimafia ad Agrigento, Cracolici: “Spara meno ma corrompe di più”