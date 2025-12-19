La droga di Villaseta ai boss di Cosa nostra palermitana, chiesti 37 rinvii a giudizio
Sono accusati di aver ceduto cocaina per un ammontare complessivo di 384 mila euro
La droga da Villaseta arrivava fino al cuore di Palermo. Un fatto quasi singolare che testimonierebbe il ruolo di primo piano assunto dal clan agrigentino nel campo del narcotraffico. È quanto emerse dalla maxi operazione antimafia scattata nel febbraio scorso contro Cosa nostra palermitana. Quattro i mandamenti smantellati, 181 le persone arrestate.
Tra queste – destinatari di un provvedimento di fermo – ci sono anche i vertici della cosca di Villaseta. Si tratta di Pietro Capraro, 39 anni, ritenuto il boss della locale famiglia; Gaetano Licata, 41 anni, considerato il luogotenente di Capraro; Gabriele Minio, 36 anni, ritenuto affiliato al clan. Tutti erano stati arrestati un mese prima dai carabinieri di Agrigento nell’ambito dell’operazione contro le cosche di Porto Empedocle/Villaseta. Secondo quanto emergerebbe dalle indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Marzia Sabella, i vertici del clan di Villaseta avrebbero avuto costanti rapporti e interlocuzioni con esponenti del mandamento mafioso di San Lorenzo oggi guidato dai fratelli Serio, luogotenenti del boss Salvatore Lo Piccolo. Capraro, Licata e Minio sono accusati – nello specifico – di aver ceduto diverse partite di stupefacenti, per un ammontare complessivo di 384 mila euro, ai boss del mandamento mafioso di San Lorenzo/Tommaso Natale: i fratelli Domenico e Nunzio Serio, Francesco Stagno e Mario Ferrazzano.
Seguendo questo indirizzo investigativo, la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per i tre agrigentini (ed altri 34 indagati) Pietro Capraro, Gaetano Licata e Gabriele Minio. L’udienza preliminare si celebrerà il 9 gennaio davanti al Gup di Palermo, Carmen Salustro.