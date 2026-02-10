Ultime Notizie

Maltempo, slitta di una settimana il Carnevale di Sciacca

L'evento si terrà venerdì 20, sabato 21, domenica 22, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. 

Pubblicato 48 secondi fa
Da Redazione

Il Comune di Sciacca, la Futuris società che organizza il Carnevale di Sciacca 2026 e le Associazioni dei Carristi hanno valutato con attenzione le indicazioni ricevute dall’Aeronautica Militare e da Agrimeteo Corleone in riferimento alle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni.

Si ha notizia che le precipitazioni che hanno iniziato a interessare la città di Sciacca nelle ultime ore continueranno con maggiore insistenza e frequenza per tutta la settimana e fino alla giornata di lunedì 16 febbraio; la perturbazione sarà, inoltre, caratterizzata anche da forti venti con raffiche fino a 70 km/h a partire da giovedì/venerdì e per tutto il fine settimana. 

Queste condizioni meteorologiche particolarmente avverse impediscono di completare le operazioni di allestimento e di montaggio dei carri allegorici, oltre a compromettere il regolare svolgimento della manifestazione in sicurezza durante il primo weekend.

Per quanto sopra, le date del Carnevale di Sciacca con le sfilate dei carri allegorici, sono posticipate di una settimana e l’evento si terrà venerdì 20sabato 21domenica 22, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo

Lo showcase dei “Me Contro Te” inizialmente previsto per domenica 15 febbraio è posticipato a domenica 22 febbraio con inizio alle ore 15.00. Lo spettacolo di “Daisy Dot” inizialmente previsto per domenica 22 febbraio è posticipato a domenica 1° marzo alle ore 15.00. Il concerto di Rovazzi è confermato per venerdì 20 febbraio.

I biglietti giornalieri acquistati per le giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio saranno validi rispettivamente per le giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio. In alternativa, sarà possibile richiedere il rimborso tramite i circuiti di vendita su cui è stato acquistato il biglietto.  Gli abbonamenti rimangono validi.

